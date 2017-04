Die gute Stube der Reformation

Zu sehen ist erstmal: nichts. Die Kirchenbänke sind rausgeräumt, die vier Ausstellungsinseln in den Winkeln der Brüdernkirche aber auch noch nicht eingeräumt. So bekommt man ein Gefühl für die Kirchenhalle, in der am 21. Mai 1528 Luthers enger Freund Johannes Bugenhagen seine erste Predigt hielt....