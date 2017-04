Der Wagner-Tenor Manfred Jung ist tot

Bayreuth Der für seine Wagner-Rollen bekannte Heldentenor Manfred Jung ist nach langer Krankheit im Alter von 76 Jahren in Essen gestorben. Der gelernte Starkstromelektriker war an vielen großen Opernhäusern engagiert. 1977 feierte er als Siegfried in der „Götterdämmerung“ sein Debüt bei den Bayreuther...