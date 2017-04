Die rauen Romantiker

3000 Fans schwenken ihre Arme hoch über ihren Köpfen. Aus 3000 Kehlen klingt: Santiano! Santiano! Santiano! Die Shanty-Rocker aus dem hohen Norden sind am Sonntagabend im Wolfsburger Congress-Park an Land gegangen. Soweit haben sie der Wind und die See auf ihrer Tournee „Die Ruhe vor dem Sturm“...