„Sein Blut komme über uns!“

Dieses „Barrabam“ geht einem immer durch Mark und Bein. Wie ein dissonanter Schrei tönt der Name des Verbrechers aus vielfachem Choristenmund in Bachs aufwühlende „Matthäuspassion“. Da will eine Masse lieber den Mörder auf freiem Fuße sehen als Jesus Christus, an dem selbst Pilatus als Richter...