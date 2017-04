Nach Anschlag auf BVB: ARD zeigt Dortmunder Terror-„Tatort“

„Sturm“ heißt der Dortmunder „Tatort“, den die ARD am Ostermontag zeigt – und ein drohender Terror-Anschlag ist das Thema. Eigentlich sollte die zehnte Dortmunder „Tatort“-Folge schon an Neujahr laufen, doch wegen des Lkw-Attentats Ende Dezember in Berlin, bei dem zwölf Menschen starben, wurde die...