Musik und Wort zur Sterbestunde Jesu

Am Karfreitag, 14. April, 15 Uhr, spielt Gabriele Carl-Liebold in St. Martini am Altstadtmarkt an der Orgel die Partita „Sei gegrüßet, Jesu gütig“ von Bach und Präludium und Fuge d-Moll von Mendelssohn. Pfarrer Meiners liest Texte zur Passion. Eintritt frei.