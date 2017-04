Til Schweiger im Ruhrpott – So war der Dortmunder „Tatort: Sturm“

Helene Fischer, Tote und Explosionen – Til Schweigers „Tatort“-Festspiel „Der große Schmerz“ lief an Neujahr 2016 in der ARD. Das große Erbe wollte am 1. Januar der Dortmunder „Tatort“ antreten – mit ähnlichem Schicksal. Denn genauso wie Schweigers Krimi war die Dortmunder Folge nach einem...