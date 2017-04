So schön kann Beton sein

Fragt man Braunschweiger, welches Bauwerk sie in der Region am schönsten finden, dann wird die Antwort in den seltensten Fällen lauten: der Braunschweiger Hauptbahnhof. Ganz im Gegenteil ist der Sechzigerjahre-Bau vielen eher ein Dorn im Auge. Das sehen die Autoren Ulrich Knufinke und Norbert Funke...