Studenten wollen rund um die Uhr arbeiten

Der HBK-Student Jov T. Keisar klagte an: An der Kunsthochschule werde künstlerische Freiheit systematisch beschnitten. „Drohszenarien“ würden aufgebaut. In einem Protest-Vortrag vor geschätzt gut 100 Kommilitonen formulierte Keisar kämpferisch: „Die Einschränkung künstlerischer Freiheit ist Zensur....