Besinnliches in Riddagshausen

Zur fünften Muse- und Mußestunde am Sonntag, 2. April, 17 Uhr, in der Frauenkapelle der Klosterkirche erklingt Musik von Bach, Telemann, Ropartz, Distler, Peeters und Litaize. An der Orgel spielt Hans-Dieter Karras. Eintritt frei.