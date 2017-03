"Der gleiche Himmel": Fortsetzung offen

Nach dem durchwachsenen Publikumsinteresse hält sich das ZDF eine Entscheidung, den Spionage-Dreiteiler "Der gleiche Himmel" fortzusetzen, offen.

"Nach Auskunft unserer Redaktion haben die Charaktere das Potenzial, die Geschichte weiterzuentwickeln", sagte eine ZDF-Sprecherin am Freitag in Berlin. Es gebe Überlegungen, den Stoff gemeinsam mit der Autorin Paula Milne fortzusetzen. Entschieden sei aber noch nichts.

Die Quoten des Dreiteilers rund um den DDR-Romeo-Agenten Lars Weber (Tom Schilling) waren für ZDF-Verhältnisse recht mäßig. Den ersten Teil am Montag verfolgten noch 4,68 Millionen Zuschauer, den zweiten am Mittwoch nur noch 4,11 Millionen, den dritten am Donnerstag 4,08 Millionen.

Gedreht wurde der Film von Ufa Fiction, verkauft wurde er nach Produzentenangaben bereits in mehr als 100 Länder.

Eine Fortsetzung ist inhaltlich denkbar, denn der Agent ist längst nicht aufgeflogen, er unterhält in Westberlin eine Beziehung zu einer britischen Geheimdienstmitarbeiterin, auch seine Hintermänner sind bislang unerkannt.

Der nächste Mehrteiler steht allerdings bald schon wieder im ZDF-Programm: "Die Honigfrauen" um drei Erfurter Schwestern im Ungarn der achtziger Jahre legen am 23. April los.