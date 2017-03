Sahra Wagenknecht und Malu Dreyer streiten bei Anne Will über Saarland-Wahl

Volker Kauder hat’s gefreut. Der Fraktionschef der Union blickte auf einen gelungenen Abend: 40,7 Prozent holte die CDU im Saarland, fünf Prozentpunkte mehr als bei der letzten Wahl. Kein Wunder also, dass er bei Anne Will am Sonntagabend von einem „guten Start“ ins Wahljahr 2017 sprechen konnte....