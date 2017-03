Musik zur Muße in Riddagshausen

In der Frauenkapelle der Klosterkirche Riddagshausen spielen am Sonntag, 26. März, 17 Uhr, in der „Musestunde – Mußestunde“ Sonja Werner (Alt), Friederike Cordes (Querflöte), Joachim Wunsch (Violoncello) und Hans-Dieter Karras (Orgel und Cembalo) Werke von Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian...