Dunja Hayali provoziert mit Interview in rechter Zeitung

„Sie können doch sicher auch verstehen, dass man als Journalist auch dahin geht, wo es weh tut?“, fragte die Fernseh-Journalistin und Moderatorin (ZDF-Morgenmagazin) Dunja Hayali am Donnerstag per Twitter in die Runde ihrer Follower. Es klang ein bisschen entschuldigend, aber auch gewohnt trotzig –...