Klassische Talente

Rund 90 junge Musiker haben am Wochenende am Wettbewerb der Stiftung zur Förderung der Musikkultur in der Region Braunschweig teilgenommen. Unser Foto zeigt die Preisträger vor ihrem Abschlusskonzert im Altstadtrathaus. Rechts steht der Stifter Carl-Ludwig Schumacher, links neben ihm In-Kun Park...