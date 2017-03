„Nord Nord Mord“ – Die einsame Witwe und der Kommissar

Es ist einsam auf Sylt. In den hübschen Reethäusern wohnen zerstrittene Ehepaare, Verlassene, Betrogene. Keine Figur des neuen Inselkrimis „Clüver und die tödliche Affäre“ lebt in einer stabilen Beziehung. Auch Kommissar Clüver nicht, der von seiner Frau per Nachricht auf dem Anrufbeantworter...