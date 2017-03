Kris Pohlmann spielt bei Barnabys den Blues

Kris Pohlmann und Band gastieren am Samstag, 18. März, um 21.30 Uhr in Barnabys Bluesbar im Magniviertel. Der Engländer gilt als einer der begabtesten jungen Bluesrock-Gitarristen. Er hat bereits drei preisgekrönte Alben veröffentlicht. Karten kosten im Vorverkauf 13, an der Abendkasse 15 Euro.