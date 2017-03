Einstein trifft van Veen

Haben Albert Einstein und der Liedermacher Hermann van Veen mehr als ihren Geburtstag am 14. März gemeinsam? In der Veranstaltungsreihe „Happy Birthday“ in der Jakob-Kemenate am Eiermarkt stellt der Schauspieler und Moderator Andreas Jäger heute Texte Einsteins vor. Der Gitarrist und Sänger Till...