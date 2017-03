Ukrainischer Geheimdienst überprüft russische ESC-Sängerin

Beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in der Ukraine könnte auf die Sängerin des russischen Beitrags, Julia Samoilowa, ein Auftrittsverbot zukommen. Erst am Sonntagabend hatte der halbstaatliche russische TV-Sender Perwy Kanal in Moskau mitgeteilt, dass die 27-jährige Rollstuhlfahrerin...