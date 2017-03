Warum die sechste Staffel „Game of Thrones“ die beste ist

In Deutschland steht der Frühling vor der Tür, doch in Weste­ros naht der Winter. Und der ist bekanntlich lang in den Sieben Königslanden. Wo es Drachen und Wildlinge gibt und mächtige Adelsfamilien um den Eisernen Thron kämpfen. Von Samstag an zeigt RTL2 die sechste Staffel „Game of Thrones“ (GoT)...