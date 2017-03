Heul-Drama – Kandidatin Greta will bei GNTM aussteigen

Großes Liebesdrama bei „Germany’s Next Topmodel“: Kandidatin Greta vermisst ihren Freund so doll, dass sie es kaum noch aushält (und wir sind erst bei Folge fünf). „Es ist, als ob mir die Luft zum Atmen fehlt“, heult sie. „Ich geh so kaputt.“ Sie will alles aufgeben und bei GNTM...