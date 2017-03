Schamanische Klangreise im Kult-Theater

Die Welt besteht aus Schwingungen, die in uns Resonanz hervorrufen können, sagt die schamanische Trommlerin Corinna Fee. Am Samstag, 11. März, 18 Uhr, lädt sie zur Klangreise in das Kult-Theater im Schimmelhof, Hamburger Straße 273A, ein. Eintritt 5 Euro, Matten oder Kissen sind mitzubringen.