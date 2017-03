Rendezvous der Lippen

Ein Kuss – und die Welt steht Kopf. In seinem neuen Essayband „Sieben Küsse“ erzählt der Schweizer Germanist Peter von Matt gewohnt elegant und gelehrt von diesen Wendepunkten in der Literatur. Wer küsst wen wann und warum? Dies sind ganz existenzielle Fragen, in unserem Leben und auch in den...