Kestner-Museum würdigt Palmyra

Hannover Nach der Zerstörung Palmyras durch den IS lässt das Museum August Kestner in Hannover die antike Oasenstadt wiederaufleben. Die Ausstellung „Palmyra. Was bleibt? Syriens zerstörtes Erbe“ stellt von heute an Zeichnungen der antiken Tempel und Säulen aus dem 18. Jahrhundert aktuellen Fotografien der...