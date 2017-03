Streit bei „Hart aber fair“: Wie gerecht ist Deutschland?

Natürlich ist es tragisch. Selbst die Gewerkschafterin, die sich eben noch so in Rage geredet hatte, zeigte plötzlich Mitleid. „Schlecker hat in der Spitze 50.000 Menschen beschäftigt und den Karren so gegen die Wand gefahren“, sagte die ehemalige Verdi-Chefin in Baden-Württemberg, Leni Breymaier....