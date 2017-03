Ausstellung über Kunst und Scham in Herford

Herford Das Museum Marta in Herford beleuchtet ab heute das Verhältnis von Kunst und Scham. Die Schau unter dem Titel „Die innere Haut“ gehe unter anderem der Frage nach, was heute noch beschämt oder provoziert, erklärte das Museum. Zudem gehe es über die Rolle der Künstler in diesem Prozess. In der...