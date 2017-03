Gauthier Dance feiert Zehnjähriges mit fünf Uraufführungen

Mit einem rauschenden Ballettabend aus fünf Uraufführungen und zwei Neuinszenierungen hat die Stuttgarter Tanzkompanie Gauthier Dance ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert.

Viele hätten 2007 nicht daran geglaubt, dass neben dem renommierten Stuttgarter Ballett am Staatstheater auch eine Kompanie für modernen Tanz in der Schwabenmetropole überleben könne, sagte Gauthier am Mittwochabend. 16 Tänzer zählt das Ensemble des Theaterhauses Stuttgart. Unter den Gästen des Abends "Big Fat Ten" waren auch die Tanzlegenden Egon Madsen und Hans van Manen.

Als Choreograph präsentierte Gauthier zum Geburtstag sein neues "Ballett 102", ein Pas de deux, das auf humorvoll-chaotische Weise den Bewegungen eines klassischen Ballettpaars gewidmet ist. "Mir geht es um die sonnige Seite des modernen Tanzes", sagte der 39-jährige Kanadier zum Auftakt des mit reichlich Spezialeffekten gespickten Abends. Zu sehen waren auch Choreographien von Itzik Galili, Alejandro Cerrudo, Johan Inger, Marie Chouinard, Andonis Foniadakis und Nacho Duato, der als einziger nicht anwesend war.

Theaterhaus-Chef Werner Schretzmeier erinnerte daran, dass die Schaffung einer Tanzsparte damals zwar ein Wagnis gewesen sei. Inzwischen erlaubten öffentliche Gelder aber längerfristige Planungen. Gauthier hat für weitere sechs Jahre unterschrieben. In diesem Jahr stehen auch Gastspiele in New York, Ottawa und Tel Aviv an.