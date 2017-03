Konzert mit Orgel und Posaune

Wolfsburg . Das zweite Konzert der Reihe Vox Celestis in diesem Jahr steht bevor: Am Samstag, 11. März, ist Posaunist Peter Gros aus Tappenbeck zu Gast in der Christuskirche. Unter dem Titel „Luft, Atem, Wind“ spielt er gemeinsam mit Kirchenkreiskantor Markus Manderscheid Meisterwerke für Orgel und Posaune. ...