Sabine Postel und Oliver Mommsen steigen beim Bremer „Tatort“ aus

Am Sonntag ermitteln Schauspielerin Sabine Postel (62) und ihr Kollege Oliver Mommsen (48) wieder im Bremer „Tatort“. Doch schon bald ist Schluss damit. Das Duo wird 2019 nach 34 gemeinsamen Auftritten seinen Job in der Krimi-Reihe an den Nagel hängen, das teilte Radio Bremen (RB) am Dienstag...