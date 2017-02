„Unter uns“-Jubiläum: Das macht die Serie so besonders

Am Dienstag feiert die RTL-Serie „Unter uns“ ihr Jubiläum. Seit 5.555 Folgen ist die Soap dann schon auf Sendung. Die erste Folge wurde am 28. November 1994 ausgestrahlt und ist nach GZSZ die dienstälteste deutsche Daily. Und was für „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ Wolfgang Bahro ist, ist für...