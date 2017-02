Altenburger Theaterstreit zieht Kreise

In der Debatte um Anfeindungen gegen ausländische Künstler in Altenburg hat Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) Schauspieldirektor Bernhard Stengele scharf kritisiert. Es sei „ein Spiel mit dem Feuer“, wenn Stengele die Bevölkerung pauschal mit rassistischen Denkweisen in Verbindung bringe,...