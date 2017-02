Fashion-Trends in Gold bei der Oscarverleihung Bei den Academy Awards geht es natürlich um die Oscars, aber für Fashion-Fans ist das Schaulaufen auf dem Roten Teppich mindestens genauso wichtig. In diesem nahm die Fashionjournalistin Kahlana Barfield Brown vom US-amerikanischen Instyle Magazin die Looks der Stars genauer unter die Lupe. "Also Gold war ein Riesentrend wir sahen es bei Jessica Biel und Charlize Theron. Und auch Rot war angesagt, wie bei Viola Davis, Ginnifer Goodwin und Ruth Negga." "Ich finde Jessica Biel sah unglaublich aus, sie sah fast wie eine griechische Göttin aus. Sie trug ein goldenes Kleid, mit silbernen Akzenten. Ein Statement war auch ihre Halskette, ihre Haare waren richtig schön zurückgebunden." "Bei den Männern hat für mich Pharrell klar gewonnen. Er trug einen Smoking von Chanel und eine Art Halskette. Es sah aus wie eine Kette, die gewöhnlich Frauen tragen, aber nur Pharrell kann so etwas abziehen, es sah wirklich cool aus." "Ich finde, manche Stars haben auf die sichere Karte gesetzt, manche gingen mehr Risiko ein. Aber insgesamt war der Rote Teppich in diesem Jahr wirklich schön und modisch aktuell.