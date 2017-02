Spirit Awards und Countdown zur Oscar-Verleihung Der Countdown läuft und die letzten Vorbereitungen für den großen Star-Auflauf müssen sitzen am Hollywood Boulevard vor und in dem Dolby Theater. Über diesen roten Teppich werden dann am Sonntagabend alle laufen, die in der US-amerikanischen Filmbranche etwas zu sagen haben. Produzenten, Schauspieler, Regisseure und viele mehr. Einige davon in der Hoffnung die begehrteste Auszeichnung zu ergattern, die in der Szene vergeben wird: Den Oscar. Und im Rahmen dieses Mega-Events finden in Los Angeles auch noch weitere Veranstaltungen der Filmbranche statt. So wie hier in Santa Monica. Dort wurden am Samstag die "Independent Spirit Awards" überreicht. Die Spirit Awards zeichnen Filmproduktionen aus, die nicht mehr als 20 Millionen Dollar gekostet haben. Hier laufen die Gäste dann auch über einen blauen statt einen roten Teppich. Prämiert wurde als bester internationaler Film auch eine deutsche Produktion: die Tragikomödie "Toni Erdmann" von der Regisseurin Maren Ade. Und Ade war bei der Preisverleihung sichtlich gerührt: "Ich bin richtig glücklich und stolz, hier als Frau und Regisseurin zu stehen, denn das ist leider immer noch nicht etwas völlig Normales." Und für Ade wird es auch am Sonntag noch mal spannend. Denn "Toni Erdmann" wurde auch für den Oscar nominiert.