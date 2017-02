Katie Melua: Musikbranche "entmachtet" Musiker

Katie Melua 2012 in Stuttgart. Foto: dpa

London Die britisch-georgische Sängerin hat im vergangenen Jahr erstmals ein Album in ihrem kaukasischen Heimatland aufgenommen. Das verlangte ihr ungewohnt viel Organisationstalent ab.

Die Sängerin Katie Melua (32) hat ihr aktuelles Album "In Winter" in ihrem Heimatland Georgien aufgenommen - und dort die Musikindustrie von einer ganz anderen Seite kennengelernt: Im Westen sei die Branche weit entwickelt und die Musiker dadurch mitunter "entmachtet", sagte Melua im ARD-Morgenmagazin am Freitag.

"Man wird umrundet mit tollen Leuten, die alles können, alles tun und natürlich kann man da einfach hingehen, sich hinstellen und singen und sonst macht man gar nichts." In Georgien hingegen habe sie sich selbst um die gesamte Organisation gekümmert. "Das war schon toll."

Melua, die sowohl die britische als auch die georgische Staatsbürgerschaft besitzt, hatte 2005 mit "Nine Million Bicycles" einen ihrer ersten großen Hits gelandet. Bei der 2016 veröffentlichten Platte "In Winter" handelt es sich um ihr siebtes Album. Melua singt dort gemeinsam mit einem georgischen Frauenchor.