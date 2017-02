Deutscher für Kurz-Dokumentarfilm-Oscar nominiert Am Mittwoch trafen sich Dokumentarfilmer in Beverly Hills um ihre Nominierung für den Academy Award für den besten Kurz-Dokumentarfilm zu feiern. Darunter auch Marcel Mettelsiefen, der für seinen Film "Watani - My Homeland" jetzt auf einen Oscar hoffen darf. In dem Film begleitet Mettelsiefen eine Familie auf der Flucht aus Aleppo nach Deutschland. Der Vater gilt als im Krieg verschollen, der Islamische Staat soll ihn entführt haben. Mettelsiefen erklärt den amerikanischen Journalisten seine Herangehensweise: "Ich denke in einer Zeit, in denen wir an der Flut an Informationen leiden, in einer Welt, die immer komplizierter und geteilter wird, wo wir nicht wirklich wissen, was wahr und falsch ist, was Fälschung oder Realität ist, in einer Zeit, in der es einen Medienkrieg gibt, ist es gut, die Sachen auf eine persönliche Geschichte runterzubrechen. In unserem Fall einer Familie, deren Vertrauen wir gewannen und die wir so lange begleiten konnten, hilft Menschen eine Verbindung zu einem komplizierten Thema herzustellen." Die Oscars werden in der Nacht von Sonntag auf Montag deutscher Zeit vergeben.