Vorbereitungen für Oscar-Verleihung laufen auf Hochtouren Die Vorbereitungen für die Oscar-Nacht in Hollywood laufen auf Hochtouren. In der Nacht von Sonntag auf Montag werden die begehrten Preise, offiziell Academy Awards genannt in Los Angeles vergeben. Trotz Nieselregens bauten Arbeiter den Bereich vor dem Dolby Theatre auf, auf dem dann Stars und Prominente über den Roten Teppich flanieren werden. Der Favorit für die Trophäe ist der romantische Musical-Film "La La Land", der schon bei den Golden Globes auftrumpfte. "La La Land" ist in 14 Kategorien nominiert, darunter auch in den wichtigsten Sparten wie der Auszeichnung für den besten Film. Auch deutsche Film-Fans dürfen gespannt auf die Oscars schauen. Mit Toni Erdmann geht eine deutsche Produktion in das Rennen um den besten fremdsprachigen Film. "Toni Erdmann" hatte bei den Golden Globes und in Cannes das Nachsehen. Mal schauen wie sich der Film bei den Oscars schlägt.