„Team Wallraff“ zeigt Missstände in Behinderten-Werkstätten

Mit einer eingeschleusten Journalistin hat die RTL-Sendung „Team Wallraff“ Missstände in Behindertenwerkstätten gezeigt. Über ein Jahr lang habe sich die Reporterin Caro Lobig in mehreren Praktika in Leverkusen, Düren und Speyer die Zustände in den Behindertenwerkstätten angesehen, berichtet...