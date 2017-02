Jürgen Vogel übertreibt es in der Hamburger „Nachtschicht“

Es gibt sie immer noch, diese interessanten Regie-Figuren in der Flut der TV-Krimis. Lars Becker gehört dazu, weil es ihm gelungen ist, seine „Nachtschicht“-Reihe in eigenen Händen zu behalten. Seit 2003 schreibt und inszeniert er die Geschichten um die Kommissare einer Hamburger Nachtschicht, was...