Lessings Hausdame ist 90

1964 zog Ingrid Götze direkt ins historische Lessing-Haus in Wolfenbüttel, das sie bis 1991 bewohnte und in Führungen illustren Gästen von Bundespräsident Richard von Weizsäcker bis Literatur-Papst Marcel Reich-Ranicki zeigte. Bis heute sitzt sie in der ersten Reihe, wenn die Lessing-Akademie zu...