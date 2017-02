1 / 5

Kampf um den GNTM-Titel auf hoher See

Die zwölfte Staffel von „Germany's next Topmodel“ hat begonnen. Die Bedingungen sind dieses Jahr härter als je zuvor. Die Mädels können jederzeit rausfliegen. In der zweiten Folge befand sich der Laufsteg auf hoher See.

Foto: ProSieben/ Richard Huebner