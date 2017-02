Volker Schlöndorff schickt Liebesdrama ins Berlinale-Rennen Roter Teppich für Volker Schlöndorff und sein Team in Berlin. Mit seinem Film "Die Rückkehr nach Montauk" ist am Mittwoch der dritte und letzte Wettbewerbsbeitrag aus Deutschland ins Rennen um die Bären bei der diesjährigen Berlinale gegangen. In "Die Rückkehr nach Montauk" trifft der Schriftsteller Max Zorn auf einer Reise nach New York eine verflossene Liebe wieder. Mit Rebecca hat er einst schöne Stunden an der US-Ostküste verbracht, im Städtchen Montauk. Obwohl verheiratet, versucht Max eine erneute Annäherung, bei einem gemeinsamen Wochenende. Volker Schlöndorff hat sein Werk an Max Frischs Roman "Montauk" angelehnt. Statt einer Romanverfilmung bringt Schlöndorff aber eine sehr persönliche Geschichte auf die Leinwand, wie er bei der Berlinale-Pressekonferenz gestand. "Die Grundgeschichte und das Erlebnis ist tatsächlich ein eigenes und ich bin dem Rainer Kölmel sehr dankbar, dass er die Idee hatte, ich solle den "Montauk" von Max Frisch verfilmen und ich ihm gleich sagen konnte: "Das geht nicht, sonst hätte ich es mit Max Frisch selbst gemacht noch zu seinen Lebzeiten. Aber das ist eine Steilvorlage, um eine eigene Geschichte zu erzählen im Rahmen einer Reise nach New York und nach Montauk. Und das ist dann eben die eigene Geschichte, Dichtung und Wahrheit" Bei der 67. Berlinale sind insgesamt 18 Filme im Rennen um den Goldenen und die Silbernen Bären. Aus Deutschland sind neben Schlöndorffs "Die Rückkehr nach Montauk" noch Thomas Arslans "Helle Nächte" und der Dokumentarfilm "Beuys" von Andres Veiel am Start. Die Preise werden am kommenden Samstag vergeben, das Festival selbst geht einen Tag später mit dem Publikumstag zu Ende.