Film von Kaurismäki geht als Bären-Favorit ins Rennen ACHTUNG: Filmclips dürfen nicht auf Social Media Seiten gestellt werden! Aki Kaurismäki kam auf dem Roten Teppich der Berlinale aus dem Autogrammeschreiben gar nicht mehr raus. Der finnische Kult-Regisseur stellte auf dem Filmfestival sein Werk "Die andere Seite der Hoffnung" vor. Die Experten gehen davon aus, dass der Film gute Chancen hat, am Ende des Festivals mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet zur werden. Der Film erzählt die Geschichte eines syrischen Flüchtlings und eines Restaurantbesitzers in Helsinki. Kaum ist der Flüchtling in Helsinki gelandet, soll er auch schon wieder abgeschoben werden. Findet aber in dem Restaurantbesitzer nach ersten Annäherungsschwierigkeiten einen Verbündeten. Gespielt wird der syrische Flüchtling von Sherwan Haji. Seine eigene Geschichte sei anders gewesen als die seines Protagonisten im Film sagt er: "Zunächst einmal bin ich nicht illegal über Grenzen gegangen, als ich nach Finnland gekommen bin. Ich bin mit meiner Frau im Januar 2010 gekommen. Ein oder zwei Jahre bevor dort der Wahnsinn passierte. Finnland ist ein wunderschönes Land. Es ist ein Land, in dem es schwarz und weiß gibt und all die Grautöne dazwischen." Die Pressekonferenz mit Kaurismäki wurde zwar immer wieder von Gelächter unterbrochen. Doch natürlich hat der Regisseur auch eine ernste Botschaft. Ihm gefalle nicht, wie seine Landsleute mit Flüchtlingen umgingen. "Kino hat nicht so ein starken Einfluss. Aber ich will es ehrlich versuchen, die drei Menschen, die den Film sehen werden, dazu zu zwingen, dass sie sehen, dass wir alle Menschen sind. Und morgen könnten es sie sein, die Flüchtlinge sind." In diesem Zusammenhang lobte der Finne Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihre Flüchtlingspolitik: "Ich respektiere Frau Merkel dafür, dass sie die einzige Politikerin ist, die sich zumindest für dieses Problem interessiert. Die anderen spielen nur ihr Spiel. Das war kein politisches Statement" War es natürlich doch. Wobei der Film "Die andere Seite der Hoffnung" durchaus viele Stellen hat, an denen man lauthals lachen kann. Und das werden mit Sicherheit mehr als nur drei Zuschauer genauso sehen.