Soul-Star Mitch Ryder tritt in Barnabys Bar auf

Der US-Sänger Mitch Ryder gibt morgen Abend, 16. Februar, ein Gastspiel in Barnabys Blues Bar im Magniviertel, Ölschlägern 20. Die 71-jährige Rock- und Soul-Legende wird begleitet von der Engerling Blues Band. Beginn ist um 20.30 Uhr, Karten kosten im Vorverkauf 23, an der Abendkasse 25 Euro. Am...