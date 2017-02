Playboy zeigt wieder Nacktfotos "Naked is normal" - ein gutes Jahr nach der Ankündigung des Playboy auf Nacktaufnahmen zu verzichten, will das Männermagazin wieder nackte Tatsachen zeigen. Das teilte der Verlag am Montag mit. "Wir nehmen uns unsere Identität zurück", schrieb Kreativdirektor und Sohn von Playboy-Gründer Hugh Hefner, Cooper Hefner. Das Magazin hatte sich Anfang 2016 entschlossen keine Nacktfotos von Frauen mehr zu veröffentlichen. In Zeiten von freiverfügbarer Pornografie im Internet seien solche Fotos zu altmodisch, hieß es damals zur Begründung.