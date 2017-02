Josef Hader und seine "Wilde Maus" Er präsentiert sich nun auch als Regisseur: In seinem Regiedebüt "Wilde Maus" nimmt der österreichische Schauspieler Josef Hader die bürgerliche Mittelschicht und ihre Abstiegsängste aufs Korn, mit schwarzem Humor. Am Wochenende hat der Film im Berlinale Palast Premiere gefeiert. Hauptfigur Georg Endl, gespielt von Josef Hader selbst, ist renommierter Musikkritiker bei einer Wiener Zeitung, der im Zuge von Kürzungen entlassen wird. Georg Endl schmiedet Rachepläne, die bald zu eskalieren drohen. Josef Hader sagt, er sei nun gespannt, wie das Publikum seinen ersten Film aufnehme: O-Ton: "Ich freue mich schon! Der Rote Teppich ist schon sehr schön und aufregend, aber ich freue mich wahnsinnig auf den Film mit Publikum, weil ich habe ihn mit Publikum, den fertigen Film, noch nie gesehen. Und ich werde auf jede Reaktion aufpassen und habe 100 aufregende Minuten vor mir". Nach vielen Arbeiten als Co-Autor reizte es Hader nach eigener Aussage, eine Geschichte einmal vom Skript bis zur Endfassung umzusetzen. Mit seinem Regiedebüt hat es der Schauspieler und Kabarettist zu seiner eigenen Überraschung in den Wettbewerb der 67. Berlinale geschafft. Hader sagte, die Rache, falls er keinen Preis bekomme, sei, noch einen Film zu machen. Dieser Film jedenfalls, "Wilde Maus", soll ab März auch in den deutschen Kinos bundesweit laufen