Jazz-Sänger Al Jarreau gestorben Er wurde 76 Jahre alt: Der Sänger Al Jarreau ist am Sonntag in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben. Auch er hatte seinerzeit mehrfach Grammys gewonnen, die als die wichtigsten Musikpreise auf Erden gelten. Jarreau war berühmt für seine samtweiche Stimme und seine besonderen Gesangs-Fähigkeiten. Er war kürzlich wegen Erschöpfungszuständen ins Krankenhaus gekommen. Vor fast 20 Jahren sagte er zum Genre "Jazz" und dessen Entwicklung: "Wenn es überhaupt eine Musik gibt, die so etwas wie unsere ganz eigene Art ist - dann ist es wohl das, was wir Jazz nennen. Ich denke, wir haben Blues und auch Country. Aber Jazz ist ein sehr spezielles Ding - und das ist unser und auf der ganzen Welt angenommen." Unter seinen Hits waren Titel wie "We're in This Love Together," "After All," "Boogie Down," und "Never Givin' Up".