Debatte über Installation zu ertrunkenen Migranten Interesse gibt es am Freitag in Dresden durchaus, die Kunstinstallation "Lampedusa 361" zu sehen. Hier, vor der Semperoper sind Fotos der Gräber ertrunkener Flüchtlinge auf sizilianischen Friedhöfen ausgebreitet. Die 90 Motive wurden auf großformatige Matten gedruckt und auf dem Theaterplatz ausgelegt, so dass das Abbild eines Friedhofs entstanden ist. Auf Tafeln wird die Geschichte der Flüchtlingsgräber erzählt. Auch die Stadt Dresden selbst hat das Projekt maßgeblich mit unterstützt. Deren Oberbürgermeister Dirk Hilbert eröffnete die Installation, wenige Tage nach der Einweihung der umstrittenen Aleppo-Bussen neben der Frauenkirche. Der FDP-Politiker sprach sich für eine offene Debatte aus. O-Ton: "Es muss nicht jeder schön finden. Häufig ist es die Diskussion: Ist das am richtigen Ort zur richtigen Zeit? Aber ich merke, in der Straßenbahn, im Freundeskreis, im Kollegenkreis: Es wird darüber gesprochen - und das ist sehr wichtig." In einer Pressemitteilung der Stadt hieß es, es gehe um ein Zeichen der Empathie mit den Opfern der neuen Kriege in der Welt. Das Projekt kam unterschiedlich an. Es gab Zustimmung von Besuchern. O-Ton: "Ich finde es gut, dass wir in Dresden mal direkt damit konfrontiert werden, so deutlich und an so einem zentralen Platz." O-Ton: "Also, mich freut diese Ausstellung, weil ja gerade hier in Dresden viel Feindseligkeit gezeigt wurde gegenüber Flüchtlingen. Deswegen finde ich es gut, dass Dresden gerade jetzt auch im Sinne vom 13. Februar Gesicht zeigt." Es versammelten sich aber auch einige Gegner der Installation. O-Ton: "Und wir sind für die Toten auf jeden Fall nicht verantwortlich. Wer hat die hierher gelockt? Warum sollen wir uns da verantwortlich fühlen? Wir gedenken unserer Toten." Am 13. Februar gedenkt die Elbmetropole - offiziell unter anderem mit einer Menschenkette - der Opfer der Luftangriffe zum Ende des Zweiten Weltkrieges, und will damit nach eigenen Angaben auch an die Unmenschlichkeit des Nationalsozialismus und des Krieges erinnern. Die Grabinstallation soll noch einen Tag länger vor der Semperoper bleiben.