Luiza Borac spielt Musik von Chopin und Liszt

Die rumänische Pianistin und BBC-Preisträgerin Luiza Borac spielt zum Gedenken an den 100. Geburtstag des Pianisten Dinu Lipatti (1917-1950) Werke von Chopin und Liszt am Sonntag, 12. Februar, 17 Uhr, in der Brunsviga. Karten kosten 20 Euro, Kinder haben freien Eintritt.