ARD-Film „Freundinnen“ – Drei Frauen und die Lebensmitte

Irgendwann ist es so weit. Plötzlich liegt nicht mehr das ganze Leben mit all seinen Verheißungen vor einem, sondern man steckt mittendrin. Und dann kommen so Momente. Solche, in denen alles infrage gestellt wird, was bisher selbstverständlich war. Davon erzählt Jan Ruzickas Film „Freundinnen –...