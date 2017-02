Gitarrenklänge im Marienstift

Am Sonntag, 12. Februar, spielt um 17 Uhr das Gitarrenensemble „Vielsaitig“ im musikalischen Klangraum-Gottesdienst in der Theodor-Fliedner-Kirche im Marienstift an der Helmstedter Straße. Es erklingen Stücke von Karl Jenkins, Paul Simon und Fabian Payr. Die Leitung hat Gerhard Groeger.